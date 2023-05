Auto prende fuoco in strada, traffico in tilt al Poetto

Momenti di paura e traffico in tilt questa mattina in viale Poetto, a Cagliari, a causa di un'auto che ha preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente è riuscito a scendere dalla macchina, una Mercedes, e a dare l'allarme. E' successo all'altezza della caserma Monfenera, sulla corsia in direzione Cagliari. Le fiamme sono partite dal motore probabilmente per un gausto e hanno subito avvolto la vettura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio mentre la polizia municipale che si è occupata della viabilità: sul viale Poetto infatti si è formata una lunga fila di automobili.