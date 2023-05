Al via la formazione per le 170 Compagnie barracellari

Al via il programma di formazione delle 170 Compagnie barracellari della Sardegna, realizzato dalla Regione in collaborazione con l'Anci. I destinatari dei corsi sono circa 5mila barracelli in tutta l'Isola. Il programma si svilupperà con 14 seminari formativi della durata di 90 minuti ciascuno, per 21 ore di formazione complessive. A questo corso di formazione base seguirà quello specifico per i capitani e gli ufficiali e per i segretari delle compagnie. "È la prima volta che la Regione finanzia la formazione di coloro che operano sul campo, con una iniziativa organizzata in maniera capillare e divisa per territori", ha detto assessore degli Enti locali, Aldo Salaris.

Oggi primo appuntamento a Sassari che ha interessato tutte le compagnie del Nord Sardegna, seguirà la presentazione dello stesso programma a Tramatza il 5 maggio per le compagnie della provincia di Oristano e Nuoro e poi a Selargius, l'8 di maggio, per le compagnie del Sud Sardegna. Per il funzionamento delle Compagnie barracellari la Regione ha stanziato quest'anno risorse pari a oltre 5 milioni di euro e con l'ultima legge finanziaria ha autorizzato l'incremento di 550mila euro l'anno per il 2023, 2024 e 2025.