A Nuoro giunta al completo con neo assessore Programmazione

Il sindaco Andrea Soddu posiziona l'ultimo tassello mancante della sua giunta con la nomina del nuovo assessore alla Programmazione, Agenda 2030, Reti intelligenti, Politiche europee e di coesione territoriale, con delega agli Affari generali, Personale, Anticorruzione e trasparenza. L'incarico è stato assegnato a Luciano Boi, 67 anni, funzionario pubblico della Provincia in pensione ed ex dirigente sindacale del settore funzione pubblica della Cisl.

Laurea in Scienze dell'amministrazione pubblica e master di base sulla progettazione europea, il neo assessore ha maturato un'esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, in materia, tra l'altro, di contrattazione sindacale integrativa, organizzazione e piani performance.

Boi sostituisce Filippo Spanu, che si era dimesso alla fine dello scroso anno dopo una crisi aperta dal gruppo Italia in Comune e l'azzeramento di tutte le deleghe da parte del sindaco. Tranne quella alla Programmazione, rimasta finora ad interim nelle mani del primo cittadino. "Nel compito che mi aspetta non partirò da zero - annuncia il neo assessore - ma proseguirò il lavoro in parte già svolto dal precedente assessore Filippo Spanu per il raggiungimento degli obiettivi di mandato".