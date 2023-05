Videoguida e iscrizioni più semplici agli asili nido a Cagliari

Percorso più veloce per le iscrizioni agli asili nido a Cagliari: per i 677 bambini che frequentano le 31 strutture nel capoluogo arriva un nuovo software, un servizio innovativo del Comune che si integra con la piattaforma già esistente che gestisce le mense scolastiche.

"La tecnologia - ha detto l'assessora Marina Adamo alla pubblica istruzione - ci consente di avvicinare le famiglie al servizio: sarà più facile l'iscrizione, ora videoguidata. Ma sarà anche più semplice per l'amministrazione gestire la graduatoria e la presenza dei requisiti".

Per Alessandro Guarracino, assessore ai servizi tecnologici, la novità "si inquadra in un percorso che punta alla digitalizzazione dei servizi anche per disporre di un controllo più preciso sulle procedure". Guarracino ha spiegato anche che i cagliaritani stanno dimostrando di essere pronti a questa transizione digitale. "Pronti - ha detto - comunque a garantire un aiuto "fisico" per chi avesse delle difficoltà". Raffaele Onnis, presidente Commissione Innovazione tecnologica ha anticipato che domani sarà presentato anche un portale per il turismo: "Un tassello - ha detto - che si aggiunge a un servizio già eccellente".