Sequestrati piscina e capannone abusivi in area vincolata

Stavano realizzando alcune strutture edili tra le quali un capannone e una piscina a Gonnesa in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza avere alcuna autorizzazione. Il personale del Corpo forestale ha sequestrato, su provvedimento già confermato dal Gip, una serie di manufatti, tra i quali il capannone destinato ad uso commerciale di 600 mq, alcune tettoie, una piscina ed altri locali pertinenziali, in fase di avanzata costruzione.

Il controllo è scattato alcuni giorni fa a ridosso della statale 126 in un'area utilizzata come deposito di materiale edile che oltre ad esser vincolata è inclusa all'interno del sito di importanza comunitaria Costa di Nebida e del Parco Geominerario, storico e ambientale della Sardegna. La realizzazione delle opere non era stata autorizzata. "A carico dei proprietari del terreno - spiegano dalla Forestale - sono state contestate violazioni alla normativa in materia edilizia e paesaggistica con obbligo, in caso di condanna, del ripristino dello stato dei luoghi".