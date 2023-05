Progressiti,'per 2024 campo largo c.sinistra e candidato giusto'

Costruire una coalizione "omogenea tra chi è oggi all'opposizione, dentro e fuori dal Consiglio regionale", che sia "unita e capace di allargare il campo", poi un programma "di forte discontinuità" e infine la scelta del candidato giusto a guidare la Regione dal 2024.

Qualcosa si muove tra le forze dell'opposizione alla maggioranza di centrodestra che guida la Regione. Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, traccia i passi necessari in vista delle consultazioni di febbraio 2024 e lancia un appello-sfida: unire le forze che si oppongono al presidente Solinas e alla sua giunta, che per Agus "è condizione non sufficiente ma probabilmente necessaria per far cambiare verso alla Regione". "È facile come tirare un rigore - scrive il consigliere in un lungo post sui social -. Però dobbiamo evitare di passare sul dischetto troppo tempo e rompere gli indugi. Come Progressisti - ricorda - abbiamo provato ad avviare il confronto un anno fa in due distinti momenti. Bisogna ripartire da lì e occorre farlo subito".

Ad aiutare è il quadro politico: "All'opposizione in Parlamento e in Consiglio regionale siedono oggi le stesse forze politiche - sottolinea -. Quattro anni trascorsi sugli stessi banchi hanno cementato i rapporti e il confronto con la realtà dell'isola in crisi aiuta a elaborare soluzioni collettive". Per questo secondo l'esponente della minoranza "iniziare dalla fine e pensare che si tratti di un casting per la scelta del leader e non di una competizione vitale per la salvezza della nostra comunità, è il modo migliore per perdere. La sfida - aggiunge - non può essere vissuta con ansia da prestazione personale. La politica è un fatto collettivo".

Senza appello il giudizio sull'attuale maggioranza: "Giudico il presidente della Regione e alcuni tra gli accoliti di cui si è circondato - accusa Agus - moralmente incompatibili con il governo della cosa pubblica. La sua gestione ha avuto e sta avendo effetti devastanti in particolare sulla guida della sanità al collasso e su quella di una macchina amministrativa resa sempre più paludosa e incapace di dare risposte".