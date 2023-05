Musica, ambiente e inclusione, progetto per 400 alunni Arzachena

Fino al 9 giugno oltre 400 alunni degli istituti comprensivi 1 e 2 di Arzachena saranno coinvolti in un percorso di pedagogia musicale sviluppato in ambienti particolarmente sensibili per la crescita dei giovani tra India, Togo, Senegal, Messico e Santo Domingo. Il progetto culturale dal nome "La musica è la chiave", finanziato dal Comune e promosso dalla delegata alla Cultura Valentina Geromino, vede il coinvolgimento dell'associazione di promozione sociale Cafe Touba riconosciuta dalla Regione Veneto e del suo fondatore Filippo Maria Dalla Valle.

Arriva così in Sardegna un percorso di educazione e sensibilizzazione al ritmo e al canto, alla poliritmia, al riciclo, alla sensibilità e alla bellezza, allo sviluppo di capacità di coordinamento e manuali. Inoltre l'attività trasmette messaggi indispensabili per i piccoli su temi come l'inclusione, la tolleranza, la comunicazione positiva non verbale, il rilascio di stress, l'aumento dell'autostima e l'empatia.

Il progetto pedagogico prevede un massimo di otto lezioni per ciascuna delle 25 classi coinvolte e si concluderà sulla scalinata della chiesa di Santa Lucia, già rivestita dall'installazione artistica ispirata al tema della condivisione e della pace, dove gli alunni si esibiranno con strumenti costruiti da loro con materiali di riciclo.