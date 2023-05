L'8 marzo a Olbia la 12/a Remata della gioventù

Un centinaio di alunni degli istituti superiori di Olbia, Tempio Pausania e Siniscola saranno i protagonisti della 12/a edizione della Remata della gioventù organizzata nello specchio di mare della Lega Navale in viale Isola Bianca a Olbia e in programma per il prossimo 8 maggio.

I ragazzi del Liceo Giovanni Maria Dettori di Tempio accompagnati dal docente Tino Ara; quelli del liceo classico Antonio Gramsci di Olbia con Lisa Perdomi; il liceo artistico Fabrizio De Andrè con la referente Elisabetta Mura; il liceo scientifico Lorenzo Mossa con Anna De Falco; l'Istituto di istruzione superiore Amsicora seguito da Carlo Bruno; l'istituto tecnico commerciale Attilio Deffenu accompagnato da Giovanna Masu e l'istituto Michelangelo Pira di Siniscola con Silvia Trentin si sfideranno nella competizione marinaresca nata come progetto contro la dispersione scolastica.

Dall'inizio dell'anno infatti, grazie alla disponibilità dei docenti e dei timonieri della Lega, gli studenti hanno seguito gli allenamenti nella sede della Lega olbiese e hanno imparato a timonare e vivere il mare a bordo dei palischermi di legno. L'8 marzo, dopo il briefing delle 10 e l'estrazione delle squadre per l'ordine di partenza, la competizione entrerà nel vivo: un percorso a bastone, di 240 metri circa, in cui l'avversario sarà il tempo. La prova a cronometro permetterà di stilare la classifica che, oltre ad assegnare le targhe premio agli armi saliti sul podio, determinerà le teste di serie per la finale prevista nel mese di giugno.