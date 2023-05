I balneari esclusi dal G20 Spiagge annunciano una protesta

Esclusi dal G20 Spiagge in programma dal 3 al 5 maggio ad Arzachena, i rappresentanti dell'associazione italiana degli imprenditori turistici balneari (Itb) annunciano un'azione di protesta per venerdì 5 con un presidio dalle 10.30 davanti all'auditorium che ospita l'evento. La maggior parte delle sigle di categoria non è stata infatti invitata alla tavola rotonda aperta alle associazioni prevista per il 5 maggio e incentrata sulle prospettive del settore turistico. Risulterebbe la partecipazione di una sola associazione.

"Una mancanza che intendiamo condannare fermamente - spiega il segretario regionale Itb Italia, Francesco Gambella - Proprio in un momento in cui si affrontano sfide e, soprattutto, prospettive, si è deciso di fare ancora più buio sul nostro futuro. Non si può parlare di turismo balneare quando alcuni Comuni prevedono nei Pul (il piano di utilizzo dei litorali, ndr) la cancellazione di concessioni e il taglio della metà di quelle rimanenti. Non si può parlare di sviluppo del turismo balneare quando, nella programmazione di quei Comuni, che in estate ricevono 300 mila turisti, non si prevedono i servizi di base come docce, spogliatoi e bagni. Tutto ciò è totalmente contrario al concetto di sviluppo ed accoglienza".

Per Gambella, senza un cambio di passo sulle politiche di gestione dei litorali "il 5 maggio assisteremo all'ennesimo incontro autocelebrativo tra 'potenti', la cui efficacia per il futuro sarà pari a zero". Da qui la protesta "contro il Pul di Arzachena, contro la Bolkestein e contro l'organizzazione del G20 Spiagge".