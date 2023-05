Giusy Ferreri sul palco a Olbia per festa di San Simplicio

Sarà la cantante Giusy Ferreri la guest star dei festeggiamenti per il santo patrono di Olbia e della Gallura, San Simplicio. La cantautrice italiana famosa per i suoi tormentoni estivi come "Roma-Bangkok" e "Amore e capoeira", salirà sul palco del Parco Fausto Noce la sera del 13 maggio a partire dalle 22. Ancora musica l'11 maggio con il concerto di Piero Marras e la sera successiva con I Nomadi, in tour per il loro sessantesimo anniversario.

I festeggiamenti per San Simplicio inizieranno come sempre il 10 maggio e andranno avanti per sei giornate, fino al 15, racchiudendo celebrazioni sacre e profane, gare di poesia, la tradizionale Sagra delle cozze (sabato 13 alle 18 al Parco Fausto Noce) e il Palio della stella (domenica 14 alle 16.30 in viale Isola Bianca), diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario organizzato dal comitato in collaborazione con il comune di Olbia.

Sotto la spinta dell'assessora alla Cultura, Sabrina Serra, quest'anno verrà organizzato un convegno che unirà gli aspetti teologici legati ai riti religiosi e quelli archeologici propri della Basilica di San Simplicio. Il parroco don Antonio Tamponi, incontrando i giornalisti per illustrare il programma dei festeggiamenti insieme agli orgnizzatori, ha annunciato l'inizio per il mese di giugno di alcuni importanti lavori di restauro della Basilica che ammontano a circa 150 mila euro, già approvati dalla Sovrintendenza.