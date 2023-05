Armato di pistola ruba 20mila euro in un distributore a Bono

(ANSA) - BONO, 02 MAG - Rapina a mano armata al distributore di benzina di Bono, nel Goceano.

Poco prima delle 13 un rapinatore solitario armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna, ha minacciato il benzinaio, dipendente dell'attività, che stava chiudendo per la pausa pranzo.

Il bandito si è fatto consegnare l'incasso di circa 20 mila euro, ha chiuso a chiave la vittima nel gabbiotto della stazione di servizio di via Grazia Deledda ed è scappato con l'auto del benzinaio, una Kia Sportage, portando via anche il suo telefono cellulare.

L'uomo, però, è riuscito a liberarsi, ha fermato un automobilista e ha dato l'allarme chiamando i carabinieri.

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i militari della Compagnia di Bono, guidati dal capitano, Davide Masina, che si sono messi sulle tracce del fuggitivo. L'auto con cui era scappato è stata ritrovata a pochi chilometri dal paese, nelle campagna verso Anela.

I carabinieri hanno acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza della stazione di servizio e quelle pubbliche del centro abitato per cercare indizi utili alle indagini.

