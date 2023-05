A Stintino la "Pesca dei rifiuti" per ripulire i fondali

Per ripulire il fondale e la spiaggietta D'Azzena, accanto al porto di Stintino, il 14 maggio si svolgerà una giornata ecologica con una gara provocatoria e speciale: la "Pesca dei rifiuti". L'appuntamento che vuole sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente e alla pratica dello sport, è organizzato dall'Asd Isula Fishing Club Sardegna, in collaborazione con partner privati e pubblici, fra i quali il Comune di Stintino, la Fondazione di Sardegna, il Crama del Parco nazionale Asinara e la Federazione italiana pesca sportiva.

Durante l'evento, che simulerà le dinamiche tipiche di una gara di pesca subacquea, i partecipanti si immergeranno alla ricerca di rifiuti. In contemporanea sarà organizzata sulla costa e sulla spiaggia una pulizia guidata dai biologi e con la partecipazione di associazioni di volontariato. Per partecipare è sufficiente iscriversi alla manifestazione sul sito internet www.apescadirifiuti.it. La giornata inzierà alle 9 per concludersi nel primo pomeriggio con gli interventi degli organizzatori e dei biologi sulla prevenzione e sull'analisi dei rifiuti raccolti, la premiazione e infine con un djset sulla spiaggia.