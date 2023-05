Psichiatra uccisa, fiaccolata a Cagliari con i medici

Una fiaccolata per le strade di Cagliari e un minuto di silenzio a Sassari per Barbara Capovani e contro la violenza sugli operatori sanitari.

Il primo appuntamento è per le 20 quando il corteo da piazza Garibaldi si snoderà verso piazza Yenne nel capoluogo sardo.

Un'iniziativa organizzata da Dsdm Asl Cagliari, in collaborazione con la Clinica Psichiatrica dell'Aou Cagliari, col patrocinio dell'Ordine del medici, degli psicologi, degli assistenti sociali, degli educatori, degli infermieri, del Comune di Cagliari e delle comunità scientifiche: "Morire sul lavoro non è tollerabile per una società che si definisce civile e che dovrebbe tutelare chi dedica la propria vita agli altri".

Il minuto di silenzio a Sassari è fissato per il 3 maggio a mezzogiorno su proposta dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Sassari: "lo proponiamo in occasione del primo maggio, festa del lavoro, perché serva di riflessione perché andare al lavoro sia davvero una festa e non un momento di infortunio o di lutto".