Primo maggio:sindaco Cagliari,'penso agli operai di Portovesme'

"In questo giorno in cui festeggiamo Sant'Efisio ricordo che è anche la festa dell'1 maggio e vorrei quindi rivolgere un saluto a tutti i lavoratori, anche a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro o che lottano per cercare di mantenerlo. In particolare oggi il mio pensiero va a tutti i lavoratori della Portovesme srl che stanno conducendo una battaglia per il loro futuro". Lo ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, durante la cerimonia di investitura dell'Alter Nos, Roberto Mura, che rappresenterà la municipalità nei quattro giorni della 367/a festa per Sant'Efisio.

Proprio oggi davanti ai cancelli della Portovesme srl, è stata indetta dai sindacati un'assemblea alla quale partecipa anche il cardinale Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari e amministratore apostolico di Iglesias.

"Bisogna garantire una buona occupazione e - ha detto il primo cittadino del capoluogo sardo allargando il discorso a una considerazione più generale - non abbiamo bisogno di soggetti che vengono a investire nella nostra terra a fare solo i propri interessi, Invece vogliamo imprese serie che vogliono portare lavoro serio e futuro ai nostri figli".