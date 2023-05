Chiude market per festa del lavoro e invita dipendenti a pranzo

(ANSA) - NUORO, 01 MAG - Ha deciso di tenere chiusi i suoi supermercati del Nuorese durante la festa del lavoro. E per festeggiare il Primo maggio ha invitato tutti i dipendenti a un pranzo sociale nel rinomato ristorante di Oliena, Su Gologone.

Protagonista è l'imprenditore e socio Conad, Franco Fois.

La notizia, ripresa da qualche testata locale, ha fatto il giro dei social proprio nel giorno dedicato al lavoro.

"Quest'anno in occasione del Primo maggio il nostro punto vendita rimarrà chiuso. Celebriamo la Festa del lavoro insieme a tutti i nostri colleghi ed auguriamo a tutti voi una splendida giornata. Riapriremo regolarmente il 2 maggio secondo i consueti orari. Buona Festa del lavoro a tutti voi!" si legge nell'avviso pubblicato su Facebook.

"Un'iniziativa lodevole in controtendenza, perché oggi tutte le attività commerciali sono aperte - ricorda il segretario generale Uiltucs Sardegna Cristiano Ardau - Aperture cartina di tornasole di un settore ormai alla deriva e senza più etica.

Grazie all'eccesso di consumismo, in un settore ormai giungla di contratti al ribasso, contratti pirata con retribuzioni più basse, precarietà dilagante e i contratti nazionali di settore che non vengono rinnovati da anni. Anche nel commercio, in Italia, abbiamo perso un'occasione di modernità e cultura".

(ANSA).