Cagliari, un piede nei playoff ma si punta al 4/o posto

Un piede nei playoff. Ma ora bisogna metterci anche l'altro. Lo ha detto Claudio Ranieri alla fine di Cagliari- Ternana. Tre partite, nove punti in palio. E Lapadula e compagni devono fare due cose: prendere al più presto il pass per gli spareggi. E provare a puntare al quarto posto per saltare almeno un turno nel mini campionato che vale la serie A. La matematica offre qualche possibilità già dal prossimo turno: in caso di vittoria a Perugia e rallentamento delle inseguitrici Modena e Palermo il primo obiettivo - i playoff - potrebbe essere raggiunto.

"Abbiamo sempre giocato al massimo delle possibilità, senza mai mollare- ha detto il mister a fine gara - Questo è lo spirito, ci crediamo, continuiamo così il nostro cammino, poi vedremo quello che sarà il nostro piazzamento. Sono convinto che dobbiamo giocarcela contro tutti, i playoff saranno una lotteria, noi dobbiamo esserci e poi più giocatori in forma hai nel momento decisivo e meglio è. Prima qualifichiamoci e poi vedremo".

Il tecnico vorrebbe giocarsi la promozione con la squadra in salute. Ma c'è già un problema: Pavoletti, di nuovo in campo dal primo minuto ieri con la Ternana, ha preso un'altra botta alla solita caviglia che lo ha costretto a stare fuori per diverse settimane. Ora i controlli diranno che cosa è successo: "Spero niente di grave", ha detto Ranieri. Oggi Pavoletti si è allenato, come i compagni che hanno giocato ieri, a ritmi lenti in una seduta di scarico. Domani la prova della verità quando si lavorerà in maniera più intensa.

Il tecnico aspetta anche Mancosu: il trequartista si era fermato nella gara con il Frosinone. Poi per lui solo allenamenti personalizzati. Ora settimana decisiva - è il discorso vale anche per Falco - con il pensiero alla trasferta di venerdì notte a Perugia.