Turismo: Arbatax Park resort si prepara alla nuova stagione

(ANSA) - ARBATAX, 30 APR - Riapre il 12 maggio, per la stagione estiva, Arbatax Park Resort, la struttura che sorge su una penisola di 60 ettari di natura incontaminata all'interno del Parco naturalistico Bellavista, affacciato sulla costa dell'Ogliastra, con sette hotel differenti adatti a soddisfare le aspettative di tutti i target.

Insignito per molti anni di seguito, compreso il 2022, come "Miglior Eco Resort del Mondo, Europa e Italia" dai World Travel Awards, gli 'oscar' del turismo, Arbatax Park Resort ha ricevuto a febbraio la Menzione d'onore Decennio del Mare Unesco all'11/a edizione del Green Travel Award 2023, il premio attribuito dal GIST-Gruppo Italiano Stampa Turistica alle eccellenze del turismo sostenibile e responsabile italiane ed estere.

Per chi vuole prenotare per tempo la propria vacanza in Sardegna, Arbatax Park Resort ha in corso alcune promozioni advance booking con sconto del 15%, cancellazione gratuita e pagamento direttamente in hotel valida per prenotazioni entro aprile, oppure una soluzione di prenotazione prepagata con 20% di sconto e assicurazione con rimborso fino al 100% in caso di cancellazione per motivi di salute.

Si può optare per una delle diverse tipologie di sistemazione alberghiere proposte dai sette hotel, situati in aree differenti della penisola, più o meno vicino al mare oppure immersi nei rigogliosi giardini: Telis, Ville del Parco, Dune, Cottage, Suites del Mare, Borgo Cala Moresca e Monte Turri.

Il Parco occupa 40 ettari della penisola Bellavista: oltre 500.000 piante, più di 500 animali e 5.000 metri di passeggiate tra olivastri, lentischi e mirti dove vivono animali tipici come mufloni, cinghiali, cavalli di razza e cavallini della giara, daini, asini, pecore e mucche sarde, oltre a numerose specie di volatili. Il parco è aperto agli ospiti che possono visitarlo a piedi o a bordo di speciali mezzi, accompagnati dai ranger del Parco. (ANSA).