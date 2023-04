La Dinamo supera Reggio Emilia e si riprende il 4° posto

La Dinamo Banco di Sardegna, trascinata da un super Chris Dowe, supera Reggio Emilia per 89-77 e, approfittando della sconfitta di Venezia a Trento, si riprende il 4° posto in classifica, a una giornata dalla fine della regular season.

Al PalaSerradimigni i biancoblu, nonostante l'assenza del play Robinson, non deludono i tifosi presentandosi sul parquet da subito con grinta e determinazione. Reggio Emilia riesce a tenere bene il campo per il primo quarto chiuso sul punteggio 23-19 per la Dinamo, grazie all'ottimo inizio di Stephen (8 punti) e Jones (7 punti). Nel secondo quarto Dowe suona la carica, la difesa alza il livello e la Dinamo vola a +13 finendo il primo tempo sul 48-35.

Nella ripresa i biancoblu prima allungano fino al +19, poi subiscono il rienro di Reggio, che si porta a -3. A respingere gli ospiti ci pensa Dowe che con un paio di fiammate fissa il punteggio del terzo quarto sul 70-63. L'ultima frazione di gioco è tutta di marca Dinamo: Dowe continua a colpire e raggiunge i 28 punti personali, fondamentali in una giornata in cui Bendzius non brilla.

Ritrovato anche Jones che mette a referto 16 punti. La sconfitta mette nei guai Reggio Emilia, che resta penultima in classica e vincere domenica prossima contro Trento potrebbe non bastarle per restare in Serie A.