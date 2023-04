Ad Portovesme, 'nessuno smantellamento ma solo obbligo di legge

(ANSA) - PORTOSCUSO, 30 APR - "Nessuno smantellamento degli impianti solo due comunicazioni per obblighi di legge sulle autorizzazioni ambientali, come avviene sempre entro aprile, sui dati delle emissioni che sono stati raccolti nel 2022 e sulle variazioni produttive per il piano di monitoraggio". Lo dice all'ANSA l'amministratore delegato della Portovesme srl, Davide Garofalo, a seguito delle polemiche scatenate dopo le due lettere inviate a MinAmbiente Regione sarda, Provincia e Comune.

"La comunicazione viene inviata a tutti gli enti preposti.

Quest'anno abbiamo comunicato in più che la linea piombo a San Gavino e Portovesme è ferma. Niente di più". (ANSA).