Tennis: il 18enne Alberto Sanna al Challenger di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Il cagliaritano Alberto Sanna in campo con i tennisti anche tra i primi 50 al mondo. Il giocatore del Tc Cagliari ha battuto il compagno di squadra Nicola Porcu e si è aggiudicato una wild card per il Super Challenger 175 in programma dall'1 al 7 maggio a Monte Urpinu.

Diciotto anni, allievo del maestro Andrea Lecca, Sanna si è già messo in luce nel corso delle ultime edizioni dei campionati italiani di seconda categoria. Un'opportunità che profuma di rivincita: a gennaio Sanna aveva mancato per un soffio la possibilità di giocare le pre-qualificazioni degli Internazionali d'Italia, perdendo la finale del doppio dell'Open BNL della Sardegna giocato proprio al Tc Cagliari.

"Poter partecipare a uno dei tornei più importanti mai ospitati dal nostro circolo - racconta il cagliaritano - sarà un'emozione: cercherò di prepararmi come si deve, ma senza stravolgere la mia solita routine. Sarebbe controproducente".

E ora il Superchallenger: "Al di là della mia partecipazione - dice ancora Sanna - questo torneo servirà a tutti noi atleti del circolo a osservare da vicino come si allenano i più forti, come si approcciano alla competizione e come gestiscono certe situazioni, in campo e fuori. Avremo modo di allenarci insieme a loro, e di capire le differenze fra il nostro mondo e quello dei professionisti. Tutto ciò - chiude - diventerà una preziosa occasione di formazione, utile per crescere e arricchire il nostro bagaglio di esperienze". (ANSA).