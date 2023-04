Risse e rapina, chiuso chiosco bar al Poetto di Quartu

Il questore di Cagliari, Paolo Rossi, ha disposto la chiusura per 15 giorni con sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del chiosco bar "Colibrì" sul litorale del Poetto di Quartu.

La decisione è stata presa a seguito di recenti gravi episodi "che hanno pregiudicato l'ordine e sicurezza pubblica", come ricostruito dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa.

In particolare, il 24 aprile il locale è stato teatro di una rapina aggravata ai danni di un giovane e di un'aggressione nei confronti di un minorenne.

Anche nella giornata di Pasquetta un avventore era stato aggredito e picchiato nei pressi dello stesso locale a seguito della quale ha riportato diverse lesioni.

Lo stesso chioschetto, durante la scorsa estate, era stato più volte oggetto di segnalazioni di episodi di violenza, con diversi interventi di pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.