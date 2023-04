Nasce la pizza King Charles, omaggio per l'incoronazione

(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Una elegante e gustosa pizza dedicata a re Carlo III d'Inghilterra per la sua incoronazione, il 6 maggio nell'Abbazia di Westminster. E' stata creata in Sardegna, si chiama King Charles, è sovrastata da una preziosa corona di pane dorato, decorato con fini ricami e intarsiato di perle, per renderla regale, maestosa. Nasce da un'idea di due professioniste sarde dell'arte bianca: Emiliana Scarpa, pizza-chef originaria di Iglesias, e Graziella Frau, di Siniscola, maestra dell'arte del pane artistico, custode di una sapienza millenaria, entrambe pluripremiate nei rispettivi campi.

Ha i profumi della Sardegna, una pizza green, "per sottolineare l'impegno e lo spirito ambientalista di re Carlo - spiega all'ANSA Emy Scarpa - al suo interno ho creato un giardino con le essenze dell' Isola: salvia, basilico, rosmarino, ma anche pompia, carciofo e cardo selvatico del signor Fabiano di Iglesias. L'impasto di semola è realizzato con estratto di clorofilla di basilico e pinoli". Arrivano da Nuragugume il pecorino e la mozzarella di pecora senza lattosio utilizzata anche per il ripieno del cornicione. Il pomodorino aromatizzato all'origano è un'altra prelibatezza: il datterino di Pula. Tocco finale, per conferire un particolare aroma, come ha suggerito il sommelier Fabrizio Abis, sulla pizza è stata nebulizzata l'acquavite alle ghiande realizzata a Nuchis-Tempio.

La corona di pane, nata nel laboratorio di Graziella Frau, a Siniscola, ha fatto il suo viaggio verso Cagliari con tappe intermedie a Oristano, accolta nel laboratorio del maestro pizzaiolo Giovanni Cauli, la staffetta è poi proseguita verso Sanluri. Prodotta con semola di grano duro macinato a pietra, la corona di pane è bagnata in oro e decorata con rose, calle, uccellini, uva, spighe. "Ogni forma ha un significato profondo - svela la sua creatrice - Con questa pizza coronata auguriamo a re Carlo amore, pace, gioia e tanta salute".

A Cagliari la King Charles è stata impiattata al Sea Flower, il ristorante su chiatta dove lavora Emy Scarpa. Dopo la Queen Elizabeth, raffinato omaggio alla compianta regina Elisabetta, con la quale ha trionfato al 1° Trofeo Memorial Rodolfo Sorbillo, la pluripremiata pizzaiola guarda ancora al Regno Unito "per un omaggio benaugurale al re". (ANSA).