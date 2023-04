Regionali: nasce comitato "Desirè Manca presidente"

Un comitato spontaneo di cittadini e attivisti 5 Stelle ha mosso i primi passi per chiedere la candidatura della consigliera regionale del Movimento, Desirè Manca, alla presidenza della Regione Sardegna. Le prossime elezioni, salvo sorprese, si dovrebbero svolgere nei primi mesi del 2024 e per i supporter della consigliera sassarese non c'è tempo da perdere. Hanno creato un comitato che si estende da Porto Torres e Sassari in tutta l'isola, passando per Oristano, Lanusei, fino a Cagliari. Stanno cercando di strutturarsi e hanno anche lanciato una petizione online su change.org "Offriamo un futuro alla Sardegna - Desirè Manca Presidente".

Il costituendo Comitato spontaneo è ottimista: "Ci stiamo ancora organizzando, seguiamo Desirè da quando ha iniziato a fare politica, siamo sicuri delle sue qualità e certi che possa essere la persona giusta per guidare la Sardegna", spiega all'ANSA Daniele Sechi, fra i promotori del comitato.

Le ragioni dell'iniziativa sono elencate nella petizione-appello: "Abbiamo visto con quanta caparbietà, con quanta determinazione porti avanti un'idea di Sardegna unica ed unita ed abbiamo apprezzato il tuo mettere al centro dell'azione politica i sardi ed il loro benessere".

Il comitato si auspica che la candidatura di Manca emerga all'interno di una coalizione di centrosinistra: "Da soli non si va da nessuna parte", dice ancora Sechi. Ma prima c'è da convincere proprio Desirè Manca: "Lei non sa nulla di questa nostra iniziativa, non è al corrente. Le chiediamo di accettare questa sfida, siamo convinti che è la persona giusta".