Nuovo appalto Geasar, nello scalo di Olbia 4 trattori elettrici

(ANSA) - OLBIA, 28 APR - Si aggiunge un nuovo tassello alla trasformazione dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda in uno scalo sempre più adeguato alle richieste del mercato internazionale, con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale. La Geasar, società che gestisce lo scalo, ha infatti pubblicato l'avviso di gara per la fornitura di quattro grandi trattori elettrici che serviranno per il traino degli aeromobili. Poco più di un milione di euro la base d'asta e le offerte potranno essere presentate entro il 21 maggio prossimo. Questi mezzi elettrici consentiranno di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti in atmosfera.

La nuova gara segue quella da quasi 3 milioni di euro per i lavori di ampliamento di due piazzali della pista del Costa Smeralda, già assegnati all'impresa Vitali spa, la stessa che si occupò della sistemazione della pista nel 2015. Con questo intervento di ampliamento, strategico per la Geasar e approvato dall'Enac nel piano di sviluppo aeroportuale, l'aeroporto di Olbia aumenterà la sua capacità ricettiva nei piazzali di sosta degli aeromobili che accolgono sia i jet privati che quelli dell'attività commerciale. (ANSA).