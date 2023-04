Ladro seriale incastrato da Dna e impronte a Sanluri

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - Utilizzava un'auto rubata per raggiungere i market della zona di Sanluri che poi svaligiava, ma questa volta ha lasciato in auto fazzoletti sporchi, un flacone di soluzione fisiologica, due siringhe e un telefono cellulare. Ed è grazie alle impronte digitale rilevate dai carabinieri della Compagnia di Sanluri, coordinati dal capitano Aldo Meluccio, e dal Dna recuperato dagli specialisti del Ris di Cagliari, che i militari dell'Arma hanno rintracciato il responsabile dei furti.

Si tratta di un 47enne di Decimoputzu, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato per ricettazione e furto aggravato.

L'uomo aveva abbandonato l'auto rubata a Nuraminis. La vettura, controllata dai carabinieri, è risultata rubata a Monserrato. A bordo i militari hanno trovato il flacone di fisiologica, alcune siringhe e un telefono cellulare rubato ad Assemini lo scorso anno.

Dagli accertamenti su impronte trovate sul telefonino e Dna recuperato dalle tracce nelle siringhe, i carabinieri hanno così rintracciato il 47enne. (ANSA).