Innovazione: l'agricoltura cresce con la tecnologia digitale

(ANSA) - SASSARI, 28 APR - Come la tecnologia sta cambiando il mondo dell'agricoltura e quali sono le opportunità che il digitale offre alle imprese del settore per migliorare l'intera filiera agroalimentare. Sono gli argomenti cui l'I-Lab della Camera di commercio di Sassari dedica un seminario e un laboratorio gratuiti che si svolgeranno nella sede camerale di via Roma martedì 11 maggio, dalle ore 9.30.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Consorzio per l'innovazione tecnologica Dintec, nell'ambito del percorso "Il digitale non è mai stato così semplice", dedicato alla trasformazione tecnologica nelle attività produttive.

Il seminario sarà tenuto dal docente Ciro Gardi, scientific officer della European food safety authority, che illustrerà le trasformazioni apportate dalle tecnologie digitali nel settore dell'agricoltura e in particolare sulle piccole e medie imprese della filiera. Imprenditori e operatori del settore, consulenti o semplici interssati all'argomento potranno partecipare al seminario e al laboratorio esperienziale iscrivendosi online ai due eventi, sul sito dell'I-Lab. (ANSA).