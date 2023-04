Il drappo ricamato che unisce l'Europa diventa un'opera d'arte

Un drappo ricamato di cotone bianco, lungo 30 metri, ha attraversato l'Europa. "Questo anonimato è sovversivo", di città in città passando tra musei, luoghi d'arte, abitazioni, ha visto il coinvolgimento di persone che hanno contribuito, in forma anonima, a dar vita a un'opera collettiva. L'idea è di Ruben Montini, nato a Oristano nel 1986, alla sua prima personale in un'istituzione pubblica. L'esposizione, curata da Efisio Carbone e Camilla Pavan, è visitabile dal 29 aprile al 25 giugno al Macc di Calasetta, il Museo d'arte contemporanea.

"Il titolo dell'opera - racconta l'artista - trae ispirazione da un'intervista di fine anni '70 di Jean Le Bitoux a Michel Foucault da cui emerge un concetto affascinante dell'anonimato con una forte connotazione politica: l'anonimato dei partecipanti al progetto crea infatti una sorta di visibilità democratica, sovverte le regole del potere e mette al centro il senso della comunità". "Questo anonimato è sovversivo - chiarisce Montini - nasce dal desiderio di abbattere le diversità sociali e politiche attraverso la partecipazione diretta del pubblico che, nell'azione del ricamo, trova la forza di esistere all'interno di una comunità eterogenea che vive nell'unione delle differenze".

L'artista ha dato vita a una sorta di "performance partecipativa" avviata nel 2017 e realizzata in tutti i 28 paesi dell'Unione Europea anche durante le chiusure covid. Nello spirito del progetto, la creazione collettiva ha preso forma adattandosi alle circostanze. Se per le tappe in Francia, Portogallo, Slovenia, Ungheria e Bulgaria l'opera è stata spedita e lì ricamata, in Olanda i partecipanti hanno lavorato singolarmente e poi inviato il materiale all'artista affinché i ricami potessero essere uniti al drappo. "Tutti i partecipanti, restando anonimi, si sono riconosciuti unicamente nella solidarietà che li legava al progetto - spiega Montini - Ho chiesto alle persone di essere coinvolte nella creazione di un ricamo collettivo invitandole ad esprimersi senza limiti e confini, così come l'Unione Europea dovrebbe essere". In mostra anche foto e video che raccontano le fasi di realizzazione di quest'opera corale.