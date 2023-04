Giornata della ristorazione, nell'Isola 22mila gli operatori

Anche Cagliari in campo per la prima giornata nazionale della ristorazione promossa dalla Fipe Confcommercio. Questa mattina all'Exma stand e dibattiti per fare il punto su un settore che conta 22mila operatori. Protagonista il pane. "In Sardegna la pasta dura conta circa 800 tipi diversi - spiega il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia - le nostre cucine non si limitano a dare un servizio, ma raccontano la tradizione della nostra isola, un patrimonio che ci serve per tenere legate le nostre radici".

All'appuntamento hanno partecipato anche Gianfranco Porta, panificatore (presidente Comitato Promotore Pane Coccoi Dop, Tony Porseo dell'associazione cuochi Sud Sardegna, Marco Casto, di CREA Unica (Università di Cagliari), Aldo Cursano, vicepresidente nazionale Fipe, e Alessandra Guigoni, antropologa culturale e giornalista. Ha moderato il ristoratore (da tanti anni nella redazione del Gambero Rosso) Giuseppe Carrus.

"Riflettiamo sul nostro ruolo - continua Frongia - siamo l'attaccante principe del turismo. Per questo ci devono essere delle azioni che agevolino il mondo della ristorazione.Formazione e professionalizzazione sono i punti cardine. Dobbiamo ricevere i contributi giusti per poterci permettere di tenere i nostri operatori anche nei mesi di spalla, e non solo durante la stagione turistica".