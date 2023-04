Gabriella Acca lascia la Polizia, per 6 anni a capo Polfer

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - La prima dirigente della Polizia di Stato, Gabriella Acca, va in pensione. Dopo 32 anni di carriera, di cui 6 al vertice del compartimento della Polfer Sardegna, l'1 maggio prossimo, per raggiunti limiti di età, appenderà la divisa. Ha iniziato la carriera alla questura di Oristano, poi ha diretto la sezione di polizia giudiziaria presso la procura del tribunale di Cagliari per approdare successivamente alla questura del capoluogo sardo dove per anni è stata capo di gabinetto.

Nominata dirigente dell'Anticrimine, Gabriella Acca è stata questora vicaria prima a Oristano e poi a Lecco. Rientrata in Sardegna ha diretto la polizia ferroviaria. Durante il suo percorso lavorativo ha ottenuto risultati significativi in settori delicati: dal contrasto alla violenza di genere e alla criminalità organizzata, alle misure di prevenzione personali e patrimoniali. (ANSA).