Calderone, "puntare su formazione giovani per più sicurezza"

"L'impegno sul tema della sicurezza è totale ed è al centro del programma del ministero del Lavoro per quest'anno. Abbiamo parecchio da fare soprattutto sul fronte della prevenzione e della cultura della sicurezza".

Lo ha sottolineato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, questa mattina a Cagliari per partecipare ai lavori del congresso regionale dei consulenti del lavoro, nella giornata mondiale per la sicurezza sul Lavoro.

"L'impegno sulla sicurezza parte dalla formazione dei giovani: abbiamo previsto degli interventi nell'ambito delle scuole". La ministra punta anche sulle imprese: "Bisogna capire che le spese per la sicurezza sono investimenti e nei bilanci delle aziende non sono da ascrivere alla voce dei costi.

Investire in sicurezza - ha proseguito l'esponente del governo - vuol dire migliorare la qualità del lavoro delle persone e migliorarne la vita, perché nel momento in cui c'è un infortunio grave o mortale le conseguenze sono per tutta la società, non sono per chi lo subisce o per i familiari".