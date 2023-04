Basket: Bucchi avverte, "con Reggio gara difficile"

Ultima gara casalinga di regular season per la Dinamo Banco di Sardegna, che domenica alle 17,30 affronta al PalaSerradimigni la Unahotels Reggio Emilia. "Sarà una gara difficile, avremo davanti una squadra molto motivata che a Sassari si gioca tantissimo", commenta il coach dei sassaresi Piero Bucchi.

Reggio Emilia è assettata di punti, è penultima in classifica e per evitare la retrocessione ha bisogno di punti. A Sassari arriva senza l'ex Michele Vitali, fermato da un infortunio e prontamente sostituito dall'esterno Andre Jones, che esordirà proprio al PalaSerradimigni. La Dinamo invece insegue il quarto posto per la griglia playoff: "A noi serve mettere punti in classifica per arrivare ai play off nella posizione e nella condizione migliore possibile", precisa Bucchi.

"Il calo fisiologico delle ultime settimane, dopo tre mesi di grandi risultati, ci sta. Non sono preoccupato. La squadra sta bene, abbiamo pagato la panchina corta per qualche assenza". Domenica sarà di nuovo in campo Gentile, mentre resterà ancora ai box Raspino.

Intanto da oggi si aprono le votazioni per gli LBA Awards 2023, i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti della regular season, e la Dinamo ha ben quattro candidati: Bucchi come Coach of the year, Filip Kruslin come miglior difensore, Ousmane Diop fra i giocatori che hanno avuto il maggior miglioramento, e Chris Dowe come Mvp.