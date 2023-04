Torna la StraOlbia, il 7 maggio gara competitiva di 8 km

Due gare di corsa, una competitiva affiliata Fidal di 8 chilometri, e una non competitiva aperta a tutti di 4 chilometri da affrontare anche in camminata: domenica 7 maggio torna la StraOlbia, la 33/a edizione dell'evento sportivo che animerà il nuovo lungomare cittadino con un format concepito per far vivere la gara non solo dai suoi partecipanti, ma anche dai cittadini e visitatori.

L'evento, organizzato dalla Podistica Amatori Olbia, in collaborazione con le associazioni di atletica olbiesi, il patrocinio del Comune di Olbia, della Confcommercio, ed il supporto degli sponsor, prenderà il via alle 8 in Piazza Crispi.

Qui è previsto il ritrovo per i partecipanti che riceveranno i pettorali e si potranno completare anche le altre iscrizioni per ricevere la maglietta ricordo. Gli accompagnatori potranno intrattenersi nel villaggio allestito in piazza Crispi, animato dalla presenza degli sponsor per tutta la durata della manifestazione.

Il programma prevede, prima dell'inizio delle gare, un breve riscaldamento con la guida di Daniele Perra, coach e preparatore atletico. La partenza, alle 9:30, con il via da piazza Crispi, attraverserà le vie del centro storico con un passaggio di fronte alla chiesa di San Paolo per poi proseguire per via Nanni, via Escrivà, via dei Lidi, via Gabriele D'Annunzio, anello interno del parco Fausto Noce, per ritornare nelle vie del centro storico con arrivo in gran finale in Piazza Crispi.

"La StraOlbia 2023 è sport, musica, divertimento ma anche sostenibilità ambientale - spiega la presidente di Podistica Amatori Olbia, Sandra Deiana -. Verrà infatti garantito un livello di servizio in grado di ridurre a zero l'impatto ambientale, con un potenziamento dell'attività di pulizia, del servizio di raccolta differenziata lungo tutto il percorso e l'area coinvolta, la scelta dei premi in natura bio e a km 0 e la distribuzione di materiale 'plastic free'".