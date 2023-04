Sequestrati in un negozio di Alghero 150 giocattoli fuori norma

Centocinquanta giocattoli non conformi con le norme di sicurezza europee sono stati sequestrati in un negozio di Alghero dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dagli agenti della Polizia locale.

I giocattoli erano privi della marcatura CE, in alcuni casi era presente ma non regolari, e non c'erano le avvertenze in lingua italiana, obbligatori per legge.

Per questi motivi, è stato disposto il sequestro amministrativo dei giocattoli, contestando, inoltre, una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 euro, per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza.

Sono in corso accertamenti per stabilire se alcuni marchi registrati, riprodotti su un certo numero di giocattoli, risultino autorizzati dal titolare del negozio.