Rc auto sempre più cara per i sardi, +20% in un anno

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - Ancora rincari per gli automobilisti sardi. L'aumento del Rc Auto, iniziato quasi un anno e mezzo fa, non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato da Osservatorio di Facile.it, in 12 mesi il premio medio pagato in Sardegna per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 20% arrivando a 457 euro.

L'incremento annuale risulta leggermente superiore rispetto a quanto rilevato a livello nazionale (+ 18%). L'aumento delle tariffe medie rilevato nell'ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province: a segnare l'incremento più consistente è Nuoro (+24,7%, 459,22 euro), seguita da Sassari (+24,5%, 455,87 euro).

Rincari inferiori alla media regionale, invece, per Oristano (+17,5%, 381,91 euro) e Cagliari (+16,7%, 467,70 euro). In valori assoluti, sempre a marzo 2023, Cagliari è risultata essere la provincia più cara della regione, Oristano la più economica.

Considerando le garanzie accessorie sottoscritte dagli automobilisti sardi, emerge come tra coloro che ne hanno inserita una in fase di preventivo, la più richiesta sia stata ancora una volta l'assistenza stradale, scelta dal 44,7% dei guidatori. Seppur a grande distanza, seguono la garanzia infortuni conducente (22,7%), la tutela legale (15%) e la copertura furto e incendio (8,4%).