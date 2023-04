Online i nuovi portali dell'Agnello di Sardegna Igp

L'agnello di Sardegna Igp si presenta ai consumatori attraverso la rete: è online infatti il nuovo sito web del Consorzio di Tutela dell'Agnello di Sardegna Igp all'indirizzo https://agnellodisardegnaigp.eu. Il verde come colore predominante rimanda al progetto Life Green Sheep che ha come obiettivo principale quello di ridurre l'impronta carbonica del 12% negli allevamenti ovini europei da latte e da carne.

Il nuovo sito risponde alla domanda dei consumatori della necessità di uno strumento agile, immediato, semplice, dove trovare tutte le informazioni sulla carne, sulla filiera, su dove acquistarla, e su come cucinarla. In particolare la pagina che approfondisce gli argomenti su benessere animale, tecniche di allevamento, filiera controllata, sicurezza alimentare, certificazione Igp e tracciabilità.

"Uno strumento è appunto questo - spiega il direttore del Consorzio di tutela Alessandro Mazzette -, fondamentale per offrire ai consumatori un luogo dove materialmente trovare un confronto e informazioni. Allo stesso modo al passo con un mondo che è costantemente online, abbiamo scelto di investire sulla comunicazione social, concentrando la nostra attenzione sulle principali piattaforme (Instagram, LinkedIn e Facebook). Rafforzando così concetti di trasparenza e disponibilità al consumatore".

Per Battista Cualbu, presidente del Contas, "l'obiettivo del nostro consorzio, attraverso il sito web è proprio questo: abbattere le distanze e comunicare questo equilibrio. Posso dire che il sito è uno strumento politico importantissimo in un mondo pieno di contraddizioni alimentari, è fondamentale comunicare al consumatore questi concetti. Per questo invitiamo tutti a visitare il nuovo sito".