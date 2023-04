Il capitano della Dinamo Jack Devecchi annuncia il ritiro

A 38 anni, 30 dei quali passati sui campi e 17 in maglia biancoblu, il capitano della Dinamo, Jack Devecchi, ha annunciato oggi in conferenza stamoa il suo ritiro dal basket giocato. A fine stagione, dopo avere collezionato oltre 800 presenze con la Dinamo e messo in bacheca uno scudetto, due Coppa Italia, due Supercoppa italiane, una Fiba Europe Cup, trofei vinti tutti a Sassari, Jack appenderà le scarpe al chiodo. Ma non dirà addio alla pallacanestro. Il suo futuro sarà ancora Sassari, ancora il PalaSerradimigni, ancora Dinamo, dove ricoprirà un ruolo nello staff tecnico-dirigenziale.

"Dopo più di 30 anni con la palla a spicchi fra le mani ho preso la decisione di ritirarmi. L'ho presa con il sorriso sulle labbra - ha detto il capitano diventato una icona del basket sassarese e non solo - È un viaggio iniziato molto tempo fa, che mi ha portato a Sassari nel 2006 e mai avrei immaginato di poter raggiungere tanti risultati e tante soddisfazioni con questa maglia. Qui ho realizzato il sogno di ogni bambino, ho raggiunto il top in Italia e in Europa giocando tutte le competizioni europee".

Al suo fianco nella club house Dinamo per l'annuncio c'è il presidente della società biancoblu, Stefano Sardara, che tesse le lodi di Devecchi: "Jack è stato, e resterà parte del mondo Dinamo. Dieci anni fa mi disse: 'smetterò quando starò ancora correndo'. E lo fa adesso, nella maniera giusta".