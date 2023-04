Festa Sant'Efisio a Cagliari con numeri record e boom di turisti

Cagliari è pronta a rinnovare il voto e la sua devozione per Sant'Efisio, il martire di Antiochia che per i devoti liberò la città dalla peste. Un'edizione speciale, la 367/a, di rinascita dopo la pandemia da Covid, che nel 2020 e 2021 costrinse ad edizioni senza pubblico e ridotte, e di ricordo, a 80 anni esatti dai bombardamenti che distrussero il capoluogo nel 1943. Migliaia di visitatori attesi: non solo da tutta l'Isola, ma anche turisti in arrivo per assistere alla festa colorata e floreale che investe Cagliari ogni 1 maggio. Alla processione quest'anno parteciperanno anche 80 sindaci di Comuni sardi per testimoniare il ringraziamento delle comunità.

Numeri record: alla processione parteciperanno 20 'traccas', i tradizionali carri addobbati e trainati dai buoi, con il coinvolgimento di 77 associazioni folkloristiche e tremila figuranti che sfileranno ognuno con il proprio abito tradizionale locale. Ci saranno poi anche i 170 cavalieri e i miliziani a cavallo dell'Arciconfraternita e dell'esercito italiano in divisa storica. Le strade, nel percorso sino a Nora dove il simulacro del Santo farà tappa, saranno animate da oltre sessanta musicisti e saranno invase da migliaia di fiori con Sa Ramadura (l'infiorata di omaggio al passaggio del cocchio).

Sono quasi 2.100 i posti a sedere messi a disposizione nelle tribune allestite dal Comune nelle vie di passaggio della processione, pur con le limitazioni dovute ai lavori in corso in centro. Per l'intera organizzazione il Comune spenderà 598mila euro, di cui 122mila sono dedicati alla promozione nazionale e internazionale della manifestazione.

Ma la festa non si esaurisce l'1 maggio: numerosi gli eventi che cominceranno il 30 aprile alle 21 in piazza del Carmine con canti e balli sardi tradizionali e termineranno giovedì 4 maggio con la fiaccolata che accompagnerà il ritorno del simulacro di Sant'Efisio da Nora. Giorni dei quali arriveranno a Cagliari anche migliaia di turisti che sbarcheranno da quattro grandi navi da crociera che attraccheranno al porto di Cagliari.