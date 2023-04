Enac sospende parere favorevole su fusione scali Olbia-Alghero

"Tenuto conto delle criticità evidenziate dall'assessorato ai Trasporti, si sospende il predetto parere favorevole al fine di ulteriori approfondimenti istruttori di competenza". A scrivere è l'Enac, con la firma del direttore generale Alessio Quaranta, che ha trasmesso per conoscenza alla Regione Sardegna la comunicazione inviata al ministero dei Trasporti a proposito del precedente parere favorevole espresso sulla fusione delle due società di gestione Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero) nel soggetto unico "Nord Sardegna Aeroporti spa".

Tutto sospeso in attesa di approfondimenti, che l'assessore Antonio Moro auspica "possano fare chiarezza sulle criticità che caratterizzano le operazioni societarie condotte unilateralmente dal fondo di investimento privato F2i, senza alcuna condivisione da parte dell'amministrazione regionale".

"Estromettere la partecipazione della Regione dalla ipotizzata gestione unica degli aeroporti sardi è inaccettabile e dannoso - denuncia l'esponente della giunta Solinas - anche alla luce dei concreti e fattivi contributi erogati alle tre società di gestione degli aeroporti da parte della Regione sarda, che ha nel tempo finanziato investimenti infrastrutturali, contratti pluriennali di pubblicità e per prestazioni di servizi, assicurando a Sogeaal, Geasar e Sogaer quella quota dei ricavi cosiddetti 'non aviation', senza la quale non sarebbe stato possibile sottoscrivere gli accordi con le compagnie low cost".

Finanziamenti riepilogati dallo stesso assessore: tra il 2010 e il 2023 i mandati di pagamento in favore delle tre società aeroportuali ammontano a oltre 121 milioni di euro. Alla Sogeaal sono stati corrisposti 24,8 mln (8 per lavori infrastrutturali, 4 per copertura perdite, 11,5 per la promozione del sistema aeroportuale e un mln per spese varie). Alla Geasar sono andati 43,1 mln di euro (28,5 per lavori infrastrutturali; 75 per politiche sul lavoro; 13,7 per la promozione del sistema aeroportuale; 876mila per spese varie). Infine la Sogaer sha ricevuto 53,4 mln di euro (26 per lavori infrastrutturali; 26,5 per la promozione del sistema aeroportuale e 643mila per spese varie).