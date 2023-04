A bordo dell'auto rubata con un coltello, 43enne denunciato

Viaggiava a bordo di un'auto rubata e nascondeva una pattadese lunga 21 centimetri. Un 43enne di Assemini è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il 43enne, dopo una segnalazione al 112, è stato fermato dai militari del Radiomobile mentre transitava a bordo di una Mercedes in via del Commercio. Dagli accertamenti è emerso che l'auto era stata rubata in mattinata a Capoterra.

Il 43emnne è stato perquisito, così i militari hanno trovato anche il coltello a serramanico. L'auto è stata restituita al proprietario.