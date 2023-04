Sassari si svela con Monumenti aperti, 39 siti da visitare

Sassari svela i suoi tesori partecipando per la diciasettesima volta alla manifestazione Monumenti aperti. Il 6 e 7 maggio saranno visitabili 39 siti, racchiusi in quattro itinerari che consentiranno di scoprire la storia della città e le bellezze del territorio. I particolari dell'evento intitolato quest'anno "Pratiche di meraviglia", e organizzato dall'associazione Imago Mundi in collaborazione con il Comune, sono stati presentati a Palazzo Ducale dal sindaco Nanni Campus con l'assessora alla Cultura Laura Useri e Giuseppe Murru per Imago Mundi.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato dalle 17 alle 21 e domenica dalle 10 alle 21, secondo i quattro itenerati studiati dagli organizzatori: Nel cuore del centro storico, Dentro le mura, Oltre le mura e Città e territorio, tra storia e natura. A fare da ciceroni saranno i volontari che aderiscono all'iniziativa, in gran parte studenti, riconoscibili grazie alla magliette fornite da Abinsula.

Fra i tanti siti aperti al pubblico ci sono : Palazzo Ducale con le Stanze e le Cantine del Duca, il Museo Diocesano, le chiese di Santa Caterina e Sant'Andrea, la Fontana di Rosello, il palazzo dell'Università, il Museo storico della Brigata Sassari, il palazzo della Provincia, con la riapertura della sala Sciuti, la Biblioteca Universitaria, la Casa Santi Angeli, la cripta della Chiesa di Sant'Agostino, il Muniss - Museo di ateneo dell'Università di Sassari, la chiesa della Madonna di Montserrat, il museo Masedu, il santuario di Nostra Signora del Latte Dolce. Sarà possibile seguire anche percorsi naturalistici, fuori Sassari, prenotando le visite sul sito internet del Comune.