Lavoratori strutture psichiatriche in presidio a Cagliari

I lavoratori della società GeNa e della cooperativa sociale Elleuno che gestiscono il centro riabilitativo e le strutture psichiatriche di Sassari hanno manifestato davanti all'assessorato regionale della Sanità, a Cagliari per difendere il loro posto di lavoro. Un sit in organizzato in concomitanza con l'incontro convocato dall'assessore Carlo Doria con i sindacati Cgil, Cisl e Uil per discutere del futuro dell'assistenza riabilitativa e psichiatrica nel nord Sardegna.

A rischio ci sono 40 posti di lavoro della Elleuno e circa 90 della Opera Gesù Nazareno. Per la Elleuno, 'assessorato regionale e Ares hanno disposto la chiusura, dal 30 giugno, della struttura di assistenza "le Ginestre", con 20 posti letto. Chiusura che arriva dopo quella della comunità "I Mandorli" con 16 posti letto.

Per la Gena invece, a mettere a rischio i posti di lavoro sarebbero le tariffe inadeguate determinate dalla Regione, che non consentirebbero il mantenimento di tutto il personale. Le segreterie confederali e territoriali chiedono all'assessore e ad Ares di rispettare i patti e fare un passo indietro attuando soluzioni che salvaguardino i servizi di assistenza e i posti di lavoro.