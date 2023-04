Due milioni per il nuovo asilo nido di Loiri Porto San Paolo

(ANSA) - LOIRI PORTO SAN PAOLO, 26 APR - Ospiterà bambini da zero a tre anni e avrà tre aule per lattanti, aule per il riposo, la lavanderia, l'infermeria, un'aula per le attività collettive e una per la direzione didattica con gli archivi, più una cucina con la zona mensa e gli spogliatoi con i servizi igienici: è il nuovo asilo nido che sorgerà a Porto San Paolo.

Grazie ad un finanziamento del Pnrr da quasi due milioni di euro, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Lai sta proseguendo a passo spedito per ultimare l'iter che porterà alla costruzione della struttura.

Entro maggio il Comune di Loiri Porto San Paolo licenzierà il progetto esecutivo dando di fatto il via libera all'utilizzo dei fondi che porteranno alla realizzazione dello spazio dedicato ad accogliere quaranta bambini nel cuore del centro gallurese, in via Delle Vigne. "Andiamo avanti spediti per realizzare una struttura che la nostra comunità attende - commenta il sindaco Francesco Lai -. L'asilo sarà realizzato secondo gli standard più moderni, con pavimentazione in gomma anti trauma, impianto di riscaldamento a pavimento, impianti antincendio antifurto e antintrusione, impianti per il solare termico e fotovoltaico per l'autonomia energetica, materiali da costruzione per il confort energetico e acustico e progettazione strutturale antisismica.

Un asilo nido moderno e all'avanguardia per il benessere dei figli della nostra comunità".

L'edificio sorgerà su di un terreno standard di circa 740 metri quadri, con spazi verdi di 1160 metri quadri, un'area esterna per attività ludiche di 110 metri quadri e una ulteriore area parcheggio di 445 metri quadri, ceduto in fase di realizzazione del vicino piano di lottizzazione. (ANSA).