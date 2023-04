De Palma (Fiom), 'lottiamo contro dismissione di Portovesme'

(ANSA) - CAGLIARI, 26 APR - Cgil nazionale in campo per le vertenze industriali sarde, dalla Portovesme srl, con le proteste delle ultime settimane nel sito di San Gavino, ad Eurallumina. "Innanzitutto bisogna dare certezza alle persone - ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom oggi a Cagliari per l'assemblea regionale dei metalmeccanici - Portovesme srl è un sito di importanza strategica: è impensabile che quelle produzioni, anche per la domanda sempre crescente, cessino di esistere. La ripartenza degli impianti è la condizione per parlare del futuro. Senza ripartenza degli impianti parliamo di dismissione e non di transizione".

Per il leader nazionale della Fiom., il problema dell'industria in Sardegna è figlio di "una mancanza di scelte nel passato. A cominciare dalla parte pubblica, ma sono mancati - ha chiarito - anche gli investimenti dei principali soggetti privati. Ora occorre una task force che coinvolga i sindacati: bisogna stabilire quali sono le aziende strategicamente rilevanti innanzitutto per la Sardegna, ma anche per l'intero Paese. Puntando innanzitutto sull'occupazione. C'è bisogno di uno strumento straordinario, anche dal Pnrr, per avviare una fase di transizione e non di dismissione. E noi vogliamo impedire la dismissione industriale in Sardegna".

Lavoratori al primo posto. "Bisogna ripartire dall'occupazione che già c'è per poter organizzare la transizione del futuro. E per poterla governare - ribadisce De Palma - è necessario confermare gli impianti che esistono, puntando però anche su nuovi investimenti per nuove produzioni.

Ci sono degli obiettivi di carattere ecologico che consentono di creare nuova occupazione. I pannelli fotovoltaici e le pale eoliche, per esempio, necessitano di lavoratori per la loro produzione, ma penso anche alla produzione di batterie". (ANSA).