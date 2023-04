Anche Sant'Efisio avrà il suo cammino, nasce logo turistico

Un logo per il Cammino di SantEfisio: sarà il marchio anche turistico del futuro itinerario dedicato al martire guerriero la cui festa si celebrerà tra pochi giorni, l'1 maggio. È stato ideato dalla designer e artista cagliaritana Mara Damiani.

I colori scelti sono il bianco, emblema della purezza della Vergine Maria, il nero, l'oro, simbolo di eleganza e sacralità, e infine il rosso, a significare li passione e la dedizione. E poi tutta la simbologia legata al santo: i gioielli preziosi, tra cui la corona formata da otto elementi decorativi, una collana composta da un fiocco ricco di gemme e da una croce, sovrapposta a un rosario con all'estremità un medaglione la cui forma perimetrale è costituita da otto elementi, il cocchio bianco e dorato dalla pianta a sezione ottagonale. Richiamate le due chiese legate al percorso con la partenza da Cagliari e l'arrivo a Nora. C'è anche il pendente del rosario che Efisio indossa durante la processione, un rosone formato da otto raggi che rappresenta la luce.

Il progetto del Cammino di Sant'Efisio, inserito nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana, porterà a percorso religioso all'interno del progetto di itinerario ciclabile della Regione denominato 'Ciclovia della Sardegna'.

Ora peró è necessario il completamento non solo del progetto regionale ma anche della nuova strada statale 195. Occorre inoltre individuare la modalità più opportune che consentano l'attraversamento della laguna di Santa Gilla. In attesa delle infrastrutture, la Città Metropolitana ha giá finanziato delle opere pubbliche coerenti con il progetto nei comuni interessati: il rifacimento della pavimentazione e altri interventi a La Maddalena spiaggia a Capoterra, la riqualificazione di alcune strade urbane a Villa San Pietro, la messa in sicurezza della chiesa di Sant'Efisio e pertinenze a Nora; il restauro dei dipinti di Villa Siotto, la ristrutturazione e messa a norma di Casa Mascia e la sistemazione delle aree antistanti la chiesa di San Giorgio a Sarroch.

"Sono fermamente convinto del valore culturale e turistico che il Cammino può apportare al nostro territorio - afferma il sindaco metropolitano Paolo Truzzu - Una volta che le condizioni infrastrutturali e progettuali lo consentiranno, in primis la possibilità di sfruttare l'attuale tracciato della SS 195, è nostra intenzione richiedere le risorse per realizzarlo. Per quanto riguarda il marchio, il prossimo passaggio sarà quello di scrivere, assieme ai comuni interessati e alle associazioni di categoria, il regolamento che possa consentirne l'uso ai soggetti interessati, sia pubblici che privati. Ma intanto era opportuno lavorare per dare un'immagine coordinata unitaria che possa valorizzare questo attrattore culturale che accomuna parte del territorio metropolitano".