1 maggio: a Olbia niente lattine o bottiglie di vetro

(ANSA) - OLBIA, 26 APR - Niente bottiglie di vetro e lattine all'interno dell'area del Parco Fausto Noce durante la giornata dell'1 maggio. A deciderlo ed emanare un'ordinanza di divieto è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che per la tradizionale manifestazione che avrà il suo culmine nel concerto con l'esibizione di numerosi artisti, ha deciso di contenere i possibili fenomeni negativi, come il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro che possono costituire sia un pericolo per l'incolumità pubblica, ma anche un danno per l'ambiente.

L'ordinanza prevede che all'interno del parco urbano Fausto Noce e nel raggio di 300 metri all'esterno dell'area, dalle ore 10.00 e fino alle ore 24.00, sia vietato il consumo, la detenzione e la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, in contenitori tetra brik ed in lattine.

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, e i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica. (ANSA).