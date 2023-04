Vela: a Porto Rotondo si preannuncia una stagione da record

Un ricco programma di eventi, organizzati dallo Yacht Club Porto Rotondo, animerà anche quest'anno l'estate nel borgo turistico della Gallura, richiamando numerosi sportivi e appassionati.

La stagione 2023 di sport, cultura e spettacolo è stata presentata nei giorni scorsi nella Club house che si affaccia sul porto dal presidente dello Yacht club Sandro Onofaro, con gli interventi di Davide Casetti, presidente Rs-21 class, Corrado Fara, presidente Fiv III zona e vice presidente del Consorzio Porto Rotondo. Presenti anche il conte Luigi Donà dalle Rose, il direttore generale della Fondazione Porto Rotondo Ursula Ruiu e Matteo Molinas, Junior general manager della Marina di Porto Rotondo.

La stagione si è aperta con il circuito internazionale TheO', tornato a Porto Rotondo con una gara di pesca dalla barca che ha coinvolto team provenienti da tutta Italia con la tecnica della traina con esca viva. Il 13 e 14 maggio, dopo anni di assenza, tutta la flotta sarda della classe J24 tornerà sui campi di regata di Porto Rotondo per chiudere il percorso iniziato a novembre e propedeutico alla preparazione dei team alla finale del campionato italiano.

Il 26 e 27 maggio è in programma la nona edizione dei Solaris days: attesa una flotta di oltre 50 barche, condotte da armatori e velisti internazionali che si confronteranno nelle acque della Costa Smeralda.

A giugno due appuntamenti: il 10 e l'11 con il Vela day, due giornate promozionali per le scuole vela, e la gara di pesca d'altura dell'International Game Fish Association (Igfa) la più importante associazione mondiale di pesca sportiva. Mentre dal 30 ci sarà la gara di pesca d'altura dell'International Game Fish Association (IGFA) la più importante Associazione mondiale di pesca sportiva.

L'8 luglio ritorna il Premio Guidone azzurro istituito nel 2021 dallo Yacht club Porto Rotondo e assegnato a un socio o a colui che a vario titolo sia stato attore o artefice di azioni virtuose a tutela dell'ambiente marino e sottomarino, della sua biodiversità o delle comunità marinare.

L'ultimo vincitore è stato il conte Luigi che negli anni Sessanta incaricò la società Degremont della depurazione delle acque nere e il successivo riciclo per l'irrigazione dei giardini di Porto Rotondo.

Dopo una serie di iniziative culturali ed enogastronomiche, dal 23 al 26 agosto è in programma l'Offshore Classic, gara di pesca creata dal commodoro Sandro Onofaro per lascare in eredità un nuovo asset anche nella pesca sportiva, campo in cui lo YC vanta prestigiosi risultati e riconoscimenti.

Per il terzo anno consecutivo il prestigioso Cantiere Sudafricano Southern Wind sceglie lo Yacht Club Porto Rotondo (2 e 3 settembre) per il suo rendezvous denominato SWS Family Weekend. Imbarcazioni tra i 27 e i 34 metri, provenienti da tutto il Mediterraneo, verranno accolte per le loro veleggiate di flotta che hanno tanto entusiasmato gli armatori nelle passate due edizioni.

Infine, dal 25 al 30 settembre, uno degli eventi più importanti che genererà una ricaduta mediatica per l'isola di risonanza mondiale: RS21 World Championship. Nella tappa sarda sono previsti numeri da record: 15 Paesi coinvolti, più di 70 imbarcazioni, per un totale stimato di 400 partecipanti, oltre a staff e accompagnatori.