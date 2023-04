Con l'auto finisce fuori strada a Golfo Aranci, ferito

Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la provinciale 72 in direzione Golfo Aranci.

Un automobilista alla guida di un'utilitaria, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guard-rail, riportando alcune ferite.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di Olbia, insieme con l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti.

Ad eseguire i rilievi sono stati i carabinieri.