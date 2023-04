25 aprile: cerimonia con la banda musicale a Carbonia

Ampia partecipazione oggi in piazza Roma a Carbonia per le celebrazioni del 25 Aprile, 78/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Alla cerimonia, organizzata dall'amministrazione comunale, hanno preso parte tanti cittadini, autorità civili, militari, religiose, e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'Arma con i labari e il gonfalone della città di Carbonia.

L'inno nazionale è stato suonato dalla Banda Vincenzo Bellini di Carbonia, a seguire la deposizione della corona d'alloro presso la targa dedicata ai caduti della Liberazione d'Italia, da parte del Corpo infermiere volontarie "crocerossine".

Nel corso della mattinata si sono tenuti gli interventi del presidente della Sezione ANPI Carbonia, Riccardo Pietro Cardia, e di Mauro Pistis, componente del Direttivo regionale FIAP con competenza nel Sulcis Iglesiente. Per l'amministrazione comunale sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel, ed il sindaco Pietro Morittu che ha rilanciato un appello per la pace e per la fine del conflitto russo-ucraino.