Sushi con pesce crudo non abbattuto, nei guai un ristoratore

Preparavano e vendevano sushi senza rispettare le procedure previste dalla legge per l'abbattimento del prodotto ittico, mettendo in pericolo i clienti.

Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas durante il controllo in un ristorante gestito da cinesi in pieno centro storico a Cagliari. Al titolare è stata contestata la violazione prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 193 del 2007, "per non aver messo in atto le indicazioni pure presenti nel manuale di autocontrollo".

Sono stati sequestrati i locali adibiti a cucina, le attrezzature dedicate alla preparazione degli alimenti nonché i prodotti ittici rinvenuti. Il valore del sequestro ammonta a circa 50mila euro.