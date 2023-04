Ciclismo: 6+6 Ajo Sardegna, 1200 km fra turismo e pace

Maglia azzurra ispirata alla reggia di Barumini e ai Giganti di Mont'e Prama. Un viaggio di milleduecento chilometri in bicicletta con partenza da Dorgali alla scoperta della Sardegna. Anche in nome della pace: tra i partecipanti un ciclista russo e una ucraina.

È la 6+6 Ajo Sardegna: il via è previsto il 27 aprile. Ultima tappa il 30 aprile. Gli iscritti sono 180 con il 40% proveniente da paesi esteri (Europa, Russia, Ucraina, Filippine, Israele e Stati Uniti). In totale sono 17 le nazioni rappresentate.

Sport, ma con radici nella cultura e nella tradizione. Nel disegnare i due tracciati dell'evento si è tenuto conto delle indicazioni del network Sardinia Ride, soggetto riconosciuto dal bando Sardegna Ricerche "Sardegna, un'isola sostenibile" e dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.

I due tracciati, entrambi di circa 600 km, consentono ai partecipanti di far conoscere tratti identitari della Sardegna tra scorci paesaggistici storia e tradizioni antiche. La prima tappa da Dorgali e Belvì con 96 chilometri. "Sardinia ride - ha detto il presidente Mauro Murgia - punta a un percorso permanente con il coinvolgimento di venti imprese con una trentina di strutture, turistiche ma non solo. Un modo di far assaporare la Sardegna in maniera lenta e approfondita.

All'interno del progetto c'è anche questa manifestazione sportiva che riassume lo spirito dei nostri principali obiettivi".

Molti passi avanti per il percorso permanente sono stati fatti. "Importante la dimensione internazionale del progetto - ha detto il temporary manager di Sardina Ride Massimiliano Troncia - che porterà poi alla distribuzione di uno speciale "passaporto" Che darà diritto ad alcuni benefit. È una manifestazione che non usufruisce di contributi pubblici: tutto si basa sul contributo delle imprese che sostengono l'iniziativa".

Da Belvì a Guasila, poi Villacidro, Cagliari, Cann'è Frau-Muravera, Torre di Barì e di nuovo Dorgali. C'è anche il percorso nord: Nuraghe Losa, Torre del Pozzo-S'Archittu, Alghero, Castelsardo, Cannigione, La Caletta-Siniscola. E ultima corsa al traguardo di Dorgali.